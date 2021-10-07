Bakan Pakdemirli: Destek ödemelerini hesaplara aktarmaya başlıyoruz

Yazan:
Alaturka Online
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Toplam 19 milyon 408 bin TL’lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz” dedi.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 20:05 – 07 Ekim 2021

Bakan Pakdemirli: Destek ödemelerini hesaplara aktarmaya başlıyoruz

Bakan Pakdemirli sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin TL, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin TL, Mazot Gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin TL, Sertifikalı Fidan Üretim desteği kapsamında 570 bin TL, Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında 624 bin TL olmak üzere; toplam 19 milyon 408 bin TL’lik destek ödemelerini 8 Ekim Cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.

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