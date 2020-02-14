Bakan Pakdemirli duyurdu: 74 firmayı ifşa edeceğiz!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet, bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi. İlk olarak Bingöl Üniversitesi’nde Teknokent ve Fidanlık alanında incelemelerde bulunan Pakdemirli, Bingöl Havalimanı yanında yapılan bir entegre tesisi ziyaret etti.

Son olarak Pakdemirli, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’ne geçerek İl Sektör Toplantısı’na katıldı. Burada ülke genelindeki yatırımlarla alakalı sunum yapan Bakan Pakdemirli, gıda denetimleri konusunda çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

BU GECE 79 FİRMA VE 99 ÜRÜN İFŞA EDİLECEK

Gıda konusunda, ifşalar konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

* Denetimler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu gece itibariyle bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyor olacağız.

* Bütün çabamız ve mücadelemiz, Türkiye’de dört dörtlük 7’den 77’ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız devam edecek. Bunu da herkes böyle bilsin.

* Pazartesi, ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliği başlatıyoruz. Ürün bazlı denetim seferberliğinde 6 gün devam edecek denetim seferberliği tüm ülkede pazartesi itibariyle başlıyor. (İHA)

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