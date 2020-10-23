Bakan Pakdemirli Hersek Lagünü Kuş Gözlemevi'nin açılışında konuştu:

YALOVA (AA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hersek Lagünü Sulak Alanı Geliştirme Projesi'ni başlatarak Türkiye'nin ilk erişilebilir kuş cenneti projesini hayata geçirmiş olduklarını belirterek, "Proje kapsamında 7 katlı ve asansörlü olarak 21 metre yükseklikten oluşan ülkemizin ilk erişilebilir kuş gözlem kulesini Yalova'mıza, Altınova'mıza ve ülkemize kazandırdık." dedi.

Pakdemirli, Hersek Lagünü Kuş Gözlemevi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, temel vazifelerinin doğal güzellikleri koruma, kullanma ve dengesi içinde gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Temel hedeflerinden başarılı bir örneği bugün ortaya koyduklarını kaydeden Pakdemirli, "Bildiğiniz gibi 2002'de Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği yürürlüğe girince sulak alanlar tam manasıyla ilk kez bir mevzuata kavuşmuş oldu. Yine 2014-2020 yıllarında 59 ulusal, 13 mahalli önemi haiz sulak alan ilan ettik. Şimdi de sulak alanları korumak için sulak alan yönetim planları ve sulak alan koruma bölgeleri üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, 2002 yılında bir sulak alan bulunduğunu dile getirerek, 2002'den sonra 61 sulak alan yönetim planını devreye aldıklarını söyledi.

Bununla birlikte 73 koruma bölgesinin tespitini yaptıklarına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2012-2014 yıllarında 50 alanda, sulak alanlarda biyolojik çeşitlilik tespit projeleri hazırladık. Ekolojik yapısı zarar görmüş sulak alanlarda rehabilitasyon ve restorasyon projelerini devreye aldık. 2003'te yeniden su tutulan Avlan Gölü bizim ilk rehabilitasyon projemizdi. 2008'de Almanya ile birlikte Konya Yunak'ta yeniden su tuttuk. Şimdi de Tokat-Kaz Gölü ve Afyonkarahisar-Eber Gölü ile Karakuyu sazlıklarımızda temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarımız sürüyor. Yine bugüne kadar 49 sulak alanımızla ilgili çeşitli yatırımlar gerçekleştirdik."

– "SAYBİS, sulak alanlardaki gözümüz, kulağımız"

Ulusal sulak alan envanter yönetim bilgi sistemi SAYBİS'i 2019 yılı başında hayata geçirdiklerini dile getiren Pakdemirli, "SAYBİS, sulak alanlardaki gözümüz, kulağımız. Sulak alanın sınırlarını, sulak alanı görüntüleme ve sorgulama yapma imkanını biz, SAYBİS sayesinde anbean öğrenebiliyoruz." dedi.

Pakdemirli, son 18 yıldır bütün sulak alanları, hem fiziksel hem de dijital imkanlarla koruyup kolladıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şimdi de suyun bereketini ve tabiatın güzelliklerini bir bir halkımızla buluşturuyoruz, yeni planlamalarla yolumuza devam ediyoruz. Tabii planlamalarımızın toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması için bütün mesai arkadaşlarımla büyük bir gayret sarf ediyoruz. Özellikle son yıllarda önem verdiğimiz husus, engelli-yaşlı vatandaşların bu doğal güzelliklere ulaşabilmesi, bu alanları rahat bir şekilde gezebilmesi."

– "Hersek Lagünü, ülkemizin en değerli doğal güzellikleri arasında"

Pakdemirli, Hersek Lagünü'nün Türkiye'nin kuş çeşitliliği açısından en zengin alanlarından olduğunu ifade etti.

Hersek Lagünü'nü sulak alan haline dönüştürdüklerini belirten Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

"Zira Hersek Lagünü, ülkemizin en değerli doğal güzellikleri arasında. Hatta özellikle ifade etmek istiyorum ki ülkemizde kayıt altındaki 481 farklı kuş türünün 224'ü Hersek Lagünü'ndedir. Yani Türkiye'deki kuş türlerinin neredeyse yarısı. Hersek Lagünü, inşa edilen yapı ve tesislerden anlayacağınız üzere bizim de özel önem verdiğimiz bir alandır. Burayı 2016’da mahalli önemi haiz sulak alan olarak tescil ettik ve Hersek Lagünü Sulak Alanı Geliştirme Projesi'ni başlatarak Türkiye'nin ilk erişilebilir tuş cenneti projesini de hayata geçirmiş olduk.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın tabiata saygısının tarihi bir ifadesi olarak, Hersek Lagünü gibi muazzam bir kuş cenneti için Osmangazi Köprüsü'nün güzergahını değiştirdik yani AK Parti sadece yol yapmadı, kuşlara TOKİ de yaptı."

– "Projenin maliyeti 10 milyon 700 bin lirayı buldu"

Pakdemirli, projenin tabiata saygılarının ve kuşlara hayranlıklarının ifadesi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Söz konusu projeyle başta su kuşları olmak üzere birçok türün barınma ve beslenmesi için daha büyük bir yaşam alanı sunduklarını vurgulayan Pakdemirli, kuş zenginliğinin ve çeşitliliğinin tanıtılmasını hedeflediklerini anlattı.

Pakdemirli, ziyaretçilerin sulak alan habitatına zarar vermeden gözlem yapabilmelerine imkan verdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yine lagündeki bütün bu yatırımlarımızın bölgedeki turizme katkıda bulunmasını, Yalovalı, Altınovalı hemşehrilerimize ekonomik getiriler sağlamasını hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi, proje 2018'de başladı. Projenin maliyeti 10 milyon 700 bin lirayı buldu. Proje kapsamında 7 katlı ve asansörlü olarak 21 metre yükseklikten oluşan ülkemizin ilk erişilebilir kuş gözlem kulesini Yalova'mıza, Altınova'mıza ve ülkemize kazandırdık. Kuş gözlem kulesinden görsel seralara, Ar-Ge binasından botanik restorana kadar Hersek Lagünü'nde kuş cennetine yakışır tesisler inşa ettik."

Programa Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ve Yalova Belediye Başkanvekili Mustafa Tutuk da katıldı.

– "Engelliler için planlama yapmamız gerekiyor"

Pakdemirli, konuşmasının ardından gözlem kulesinde engelli vatandaşlarla dürbünle kuşları gözlemledi.

Bakan Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin önündeki zorlukları ortadan kaldırmanın en başta devletin görevi olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşların daha sağlıklı ve refah içinde yaşamaları için tüm planlamaları yaptıklarını anlatan Pakdemirli, tüm planlamalar ve icraatları engelli kardeşlerinin günlük hayatta yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak şekilde yaptıklarını dile getirdi.

Pakdemirli, "Bakanlık olarak bu konuyu da önceliklendiriyoruz, her birimimizde bu konu önceliklendirilmiş vaziyettedir." dedi.

Engelli vatandaşlardan Mustafa Özkara da Hersek Lagünü'nü çok beğendiğini söyledi.

Özkara, daha önce lagüne geldiğini, şimdi kuleden izlediğinde her şeyi çok net gördüğünü belirtti.

Pakdemirli, daha sonra tedavisi tamamlanan yaralı kızıl şahinle ördek ve güvercini doğaya saldı, alanda incelemelerde bulundu.