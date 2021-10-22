Bakan Pakdemirli’den ‘fiyat artışı’ açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Başta gübre, yem ve enerji olmak üzere birçok emtiada dünya fiyatları, her geçen gün artış göstermektedir. Maliyetlerdeki bu artışları, büyük bir titizlikle izliyoruz. Şu an tüm dünyada benzer durumlar mevcut. Bu nedenle endişe etmeyin, gönüllerinizi ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturmaya devam edin” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geldiği Çorum’da 9’uncu Çorum Tarım Fuarının açılış törenine katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Pakdemirli, fiyatlarda yaşanan artışa değindi.

“Son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği ve pandemi süreci gibi olaylar tarım ve gıda piyasalarını ciddi anlamda etkilemektedir” diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

* Başta gübre, yem ve enerji olmak üzere birçok emtiada dünya fiyatları, her geçen gün artış göstermektedir. Maliyetlerdeki bu artışları, büyük bir titizlikle izliyoruz. Şu an tüm dünyada benzer durumlar mevcut. Bu nedenle endişe etmeyin, gönüllerinizi ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturmaya devam edin.

* Çiftçimizin, sizlerin alın teri karşılıksız kalmayacak, mahsulleri maliyetlerin üzerinde değer bulacaktır. Tarımsal destekler yanında, uyguladığımız alım fiyatları ile her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

* İklim değişikliği ve küresel ısınma dünya gündeminin öncelikli konularından. Bakanlık olarak bizler de bu sürecin bilincinde olarak ‘İklim Değişikliği ve Tarım’ konulu çalıştaylarımız ile süreci tüm yönleriyle değerlendirdik.

* Bu çalıştaylarda, iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkileri değerlendirilecek, çözüm önerileri ortaya konulacak, kısa ve uzun vadede alacağımız tedbirleri içeren bir sonuç raporu hazırlayacağız.

* İklim değişikliğinin etkilerini de katarak hem politikalarımızı hem de sahadaki projelerimizi doğru planlayarak etkin şekilde uygulayacağız. DHA

İlginizi Çekebilir Fransa’da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle düşük gelirlilere 100 euro dağıtılacak