Bakan Pekcan’dan dış ticaret açıklaması

Ticaret Bakanı Pekcan düzenlediği basın toplantısında temassız ticarete örnek vererek etkiyi azaltmak için çalıştıklarını belirtti. Pekcan, “Ticaret rakamlarımız tabi ki, mutlaka etkilenecek.

Gün gün de takip ediyoruz. Irak’a 1,140 tıra ulaştık ama Irak’a ihracatımız %50 azaldı. İran’a mesela %80 azaldı. Toplam dış ticarete baktığınızda bir azalma söz konusu olacak. (Bu düşüşün) en az olması yönünde çalışıyoruz” dedi.

“NE KADAR AZALTABİLİRİZ BUNA BAKIYORUZ”

Pekcan demir yolu ulaşımdaki artışlara; demir, deniz ve kara yoluyla gerçekleştirilen temassız ticaret uygulamalarına dikkat çekti. “Aldığımız tedbirlerle önlemlerle iş dünyamız ile birlikte çalışarak bunu (dış ticaretteki düşüşü) ne kadar azaltabiliriz buna çalışıyoruz… İş dünyamızın da bu güzergahları ve

imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum.” “Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor” diyen Pekcan, “İran ile sorunumuzu da Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük” dedi.

“TEMASSIZ İHRACAT İLE CİDDİ YOL ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Türkiye’nin ihracatının yarısını AB’ye gerçekleştirdiğine de dikkat çeken Pekcan; Pendik, Tuzla Ambarlı, Yalova ve Mersin gibi limanlardan İtalya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’ya temassız olarak ticaret gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Pekcan kalkınma planında 2020 için 190 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu da belirterek “Bu bir süreç, yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünmüyoruz. Temassız ihracat ile de ciddi yol aldığımıza inanıyorum” dedi.

Pekcan kara yolu taşımacılığında temassız ticarete örnek olarak Irak’ı gösterdi. Şoförlerin aracı tampon bölgeye götürdüğünü karşı taraftan şoförlerin gelip konteyneri teslim aldıklarını, daha sonra dezenfekte edilen aracın geri teslim alındığını söyledi.

Pekcan, “Bu vesileyle Irak ile ticaretimizin tekrar eski seviyelere gelmesi için çalışıyoruz” dedi. Demir yolunda temassız ticareti ise Pekcan “Bizim lokomotiflerimiz treni ittiriyor, İran sınırına girince de İran’daki lokomotifler treni çekiyor” sözleriyle anlattı. (REUTERS)

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