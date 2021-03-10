Bakan Selçuk Batman'da okul servisi kazasında hayatını kaybeden öğrencilere rahmet diledi

ANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Batman'dan gelen okul servisi kazası haberinin hüznüyle başladık güne. Hayatını kaybeden evlatlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum. Tedavi altındaki yavrularımızın sağlık durumlarını yakından takipteyiz. Şifa ile kavuşmak duasıyla."