Bakan Selçuk Batman'da okul servisi kazasında hayatını kaybeden öğrencilere rahmet diledi

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Batman'dan gelen okul servisi kazası haberinin hüznüyle başladık güne. Hayatını kaybeden evlatlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum. Tedavi altındaki yavrularımızın sağlık durumlarını yakından takipteyiz. Şifa ile kavuşmak duasıyla."

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