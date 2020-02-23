Bakan Selçuk: Elazığ’da 98 okulda eğitim yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Ocak günü 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ’da incelemede bulundu. Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde telafi eğitimi alan öğrencilerle görüşen Bakan Selçuk, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

TAM GÜNDEN İKİLİ EĞİTİME GEÇİLDİ

* 33’ü okul binası dördü de kurum binası olmak üzere 37 eğitim binasında ağır ve orta hasar oluştu. “Bunlarla ilgili de her türlü hazırlıklar, çalışmalar devam ediyor. Hasar gören bu eğitim kurumlarımızda bölgede yaklaşık 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Bu rakama Elazığ dışında Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’daki binalar da dahil.

* Yarın Elazığ’da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki, öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin bilgileri dahilinde öğrencilerimizin ilişkilendirildiği bütün okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitime geçilmiştir.

28 BİN VATANDAŞIMIZA PSİKOSOSYAL DESTEK VERDİK

* Bugüne kadar 11 bin 251 çocuk, 17 bin civarında yetişkin olmak üzere 28 bin vatandaşımıza psikososyal destek sağlandı ve sağlanmaya da devam ediyor.

* Depremin ilk gününden bugüne kadar okullarımızda yaklaşık 65 bin civarında vatandaşımıza barınma hizmeti sağladık. Tahsis ettiğimiz okullar ve okulların yanı sıra spor salonları ve diğer binalarımızla beraber 265 öğrencimiz ve aileleri barınmaya devam etmektedirler.