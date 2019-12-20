Bakan Selçuk’tan Doğa Koleji açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili veli temsilcileriyle görüştüğünü ifade eden Bakan Selçuk, “Burada şöyle bir şey var. Toplumun milli eğitim çözüm bulsun vb. MEB’in yetkisi görevi nedir. Göreve davet ediyorsunuz ya. Ben de göreve geldim. Görevim belli kuralların 3 kez tekrarlanması durumunda kurumun kapatılması” dedi.

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“ÇÖZÜMÜ ORTAYA ÇIKACAK”

Bir yeri kapatmayı ele almayacaklarını vurgulayan Selçuk, “Diyelim ki ben 3 ay önce burayı kapattım. burada 2000’den fazla idari personel, 400’den fazla öğretmen var. Yazık değil mi? Öğrenci ile her türlü hazırlığım var ya ondan rahatım. Dedik ki en kolay şartlarda benim bu okuldaki öğrencilerimi nereye, nasıl , hangi şartlarla yerleştiririz? Oturduk konuştuk ve çok net şartlar aldık. Çok kısa bir süre içinde bunun çözümü ortaya çıkacak” dedi. DHA

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