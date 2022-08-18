fbpx
Anasayfa Haberler Gündem Bakan Soylu, Afgan bakan yardımcısını kabul etti

Bakan Soylu, Afgan bakan yardımcısını kabul etti

Yazan:
Alaturka Online
-

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Sn. Muhammed Arsala Kharoti’yi kabul etti” denildi.

Yayınlanma: 19:42 – 18 Ağustos 2022 Güncellenme:

Bakan Soylu’dan ‘kaçak göç’ görüşmesi

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Sn. Muhammed Arsala Kharoti’yi kabulünde kaçak göç ve Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardımlar konuları değerlendirildi” ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'da camide meydana gelen patlamada can kaybı artıyor İlginizi Çekebilir Afganistan’da camide meydana gelen patlamada can kaybı artıyor

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group