Bakan Soylu duyurdu: Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir albayın şehit olduğunu açıkladı. Soylu, mesajlarında şunları belirtti:
* ” Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür.
* Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin.”