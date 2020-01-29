Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya’da okulların açılış tarihi değişti

Elazığ ve Malatya’da yıkıma neden olan depremin üzerinden 5 gün geçti. Depremin ilk gününden bu yana bölgede çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kameraların karşısına geçip son durumu değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Elazığ’ın tamamında, Malatya’nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat’ta açılacak. Elazığ’daki Fırat Üniversitesi ise 17 Şubat’ta açılacak.

*Depremde hasar gören 10 okul da yıkılmasına karar verildi.

*Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ’da ve Malatya’da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim.

Ayrıntılar geliyor…