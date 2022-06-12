Bakan Soylu: HDP milletvekili, polisimize yumruk attı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında… Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir” dedi. Soylu, o anların görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Soylu, açıklamasında şunları belirtti:

* “Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz.

* Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik’e; içinde PKK’nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında…

* Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin.”

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