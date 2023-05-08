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8 Mayıs 2023
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Bakan Soylu ile karşılaşan Ahmet Şık: Yargılanacaksınız

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


İstanbul’un 2’nci bölgesi 1’inci sıradan AKP milletvekili adayı gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim aracı ile Beşiktaş’ta tur atarken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile karşılaştı.

Elindeki seçim broşürlerini Soylu’ya doğru tutan Şık, Soylu’ya “Yargılanacaksın” diye bağırdı. Bu sırada çevredekilere içinde oyuncaklar bulunan paketler fırlatan Soylu, bu sözlere önce güldü, daha sonra ise eliyle Şık’ı işaret ederek bir şeyler söylediği görüldü. Ahmet Şık’ın da Soylu’ya karşılık verdiği anlar kameraya yansıdı.

“BİZDEN KAÇAMAZSINIZ”

Türkiye İşçi Partisi ise o anları sosyal medyadan paylaşarak, “Bizden kaçamazsınız, her yerdeyiz. Hesap vereceksiniz” notunu düştü.

Alaturka Online
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