Bakan Soylu: PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi

Yazan:
Alaturka Online
-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla engellendiğini duyurdu.

Yayınlanma:

Bakan Soylu: PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* PKK/PYD’nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı’ndaki Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi.

* 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler.

Tunceli'de terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda malzeme ele geçirildi İlginizi Çekebilir Tunceli’de terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda malzeme ele geçirildi

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?