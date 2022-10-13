Bakan Soylu: Terörün arkasında Amerika var, bu kadar net söylüyorum

Diyarbakır’da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terörün arkasında kim var? Terörün arkasında Amerika var. Bu kadar net söylüyorum. Bunu burada söylemiyorum. Her yerde söylüyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, birçok konuda sınav verildiğini belirterek, şunları söyledi:

* “Bugün batıda ne varsa Doğu, Güneydoğu’da hemen hemen hepsi var. Biz bir sınavdayız. Neyin sınavındayız? Yokluk ile varlığın sınavındayız, zenginlik ile yoksulluğun sınavındayız, makam ile hiçliğin sınavındayız, tevazu ile kibrin sınavındayız. Bizim bir sorumluluğumuz daha var; iyilikleri anlatacağız, kötülüklerden sakındıracağız. Bize ne yetmez? Sadece Diyarbakır’ın huzur yetmez. Çünkü Diyarbakır sadece Diyarbakır değildir.

* Diyarbakır Erbil, Bağdat, Halep, Şam ile Ortadoğu ile Türkiye’nin her tarafı ile ilişki kurmuş kadim bir şehir. Terörün arkasında kim var? Terörün arkasında Amerika var. Bu kadar net söylüyorum. Bunu burada söylemiyorum. Her yerde söylüyorum.

* Son 2-3 yılda 2 milyar dolar PYD’ye yardım yaptı. Peki PYD kim? Alman istihbarat raporunda PKK’nın Suriye şubesi konumunda. Yani bir terör örgütüdür. Bütün bunlara karşı yıllarca diz çökertilen Türkiye bütün bunlara karşı dimdik ayakta. Buna hep beraber devam edelim.”

“HOLLANDADA FATURALAR 5 AY ÖNCE 200 EURO İKEN BUGÜN BİN EURO OLDU”

Dün akşam Hollanda’ya gittiğini hatırlatan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* “Orada da bir Türk kardeşimiz bakan. Ben onu ziyarete gittim. Adalet ve Güvenlik Bakanı orada herkesin huzurunda bana şunu söyledi; ‘Faturalar 5 ay önce 200 Euro iken şimdi bin Euro oldu’.

* Bizim bir tek kırmızı çizgimiz var; o da terördür. Terörünün dışında herkes istediğini söyleyebilir. Herkes istediğini ortaya koysun.” DHA