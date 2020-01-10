Bakan Soylu Türkiye’deki Suriyeli sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’10 Ocak İdareciler Günü’ nedeniyle Ankara Vilayetler Evi’nde düzenlenen programa katıldı. Programa Bakan Soylu’nun yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Emekli Vali Saffet Arıkan Bedük ve mülki idare amirleri katıldı.

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Türkiye’nin bugün hazinesi ve gücüyle birlikte, büyük bir mücadelenin içinde olduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

*Bugün Türkiye’nin uğraştığı meseleler, bize aslında kendi gücümüzün ne olduğunu anlatmaktadır. Türkiye bugün göçü yönetiyor.

*Uluslararası göç örgütü verilerine göre, Almanya’nın milli geliri 3.9 trilyon dolar, barındırdığı mülteci sayısı 1.4 milyon kişi. Fransa’nın 2.8 trilyon dolar, barındırdığı mülteci 400 bin kişi.

*Bizim milli gelirimiz 771 milyar dolar, ülkemizde sadece Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin kişi. Bu dengesizliğe rağmen biz bunu başarıyla yönetiyoruz.

*Keza PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, aşırı sol terör örgütleri. Bunların hepsiyle eş zamanlı mücadele ediyoruz. Güney ve Doğu sınırlarımızın toplamı 1855 kilometre ve burayı kaçak göçe, terörist girişlerine karşı koruyoruz. DHA

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