Bakan Soylu’dan ’65 yaş ve üstü’ mesajı!

İçişleri Bakanlığı, 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını açıklamıştı.

Bakanlık, sınırlama getirilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ oluşturulacağını açıklamıştı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Soylu, “65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır” ifadelerini kullandı.