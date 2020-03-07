Bakan Soylu’dan çarpıcı açıklama: Bu daha başlangıç

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düzenlediği basın toplantısıyla Yunanistan sınırında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Soylu’nun açıklamalarından satır başları:

* 21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı söyleselerdi ‘şaka yapıyorsunuz’ derdik. Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.

* Miçotakis’in ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Paralarını 10 kat aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 küsür bini adalarda, 70 küsür bini Yunanistan ana karasında. Bizde 4 milyon sığınmacı var. Bir insan bir söz söylerken önce boyuna bakar.

* İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, AB’nin göç ve mülteci konusunda ortaya koyduğu süreçlerin, Cenevre Sözleşmesi’nin tamamını ihlal ettiler. Defalarca ihlal ettiler, hâlâ ihlal etmeye devam ediyorlar.

* Özel Harekat polislerimiz göreve başladı. Dün gece karşı taraftan yapılan itmelere ‘tıkama’ yaparak -biz buna güvenlikte tıkama deriz- cevap verdik. İtmelerine müsaade etmedik. En temel hak sığınma hakkıdır. Bu insan haklarının 1. kuralıdır. Bunu ortadan kaldırmaya hiçbir devletin hakkı söz konusu değildir.

* Bu daha başlangıç, siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil. Siz bundan sonraki olacaklara bakın.

* Şimdi havalar sıcak, gittikçe sıcaklaşıyor. 200 kilometrenin üzerinde bizim Meriç’i kendine çizgi tutan Yunanistan’la bir sınırımız var. Maalesef bu sene Balkanlarda hava kurak gitti. Su 40-45 santimetreye düştü. Bu ayağınızla geçebilirsiniz. Miçotakis’in sınırları tutmak gibi bir kabiliyeti yok.