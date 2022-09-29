Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na DNA yanıtı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin’de polisevine saldırı düzenleyen teröristlerle ilgili “Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın” çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu’na yanıt veren İçişleri Bakanı Soylu, “Parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Mersin’de polisevine saldırı düzenleyen teröristlerle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘DNA raporunu açıklayın’ çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şunları belirtmişti:

* “İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz.

* Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!”

BAKAN SOYLU’DAN DNA AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımlarına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DNA konusunda açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından mesajlar paylaşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

* “Kılıçdaroğlu; iki gün PKK’nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ’a yıktı.

* Tutmayınca adamların ‘cinnet geçiren bir kadın Polis’ yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK’yı kurtarmak… Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye’ye ‘en büyük gazeteci cezaevi’ iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın.

1-Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı.

2- Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye’de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı.

“PARMAK İZLERİ İLE YAPILAN ÇALIŞMADA BİR TANESİNDE EŞLEŞME ÇIKTI”

3- Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı.

4- Kurtarıcın PKK’nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor.

5-PKK’nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun.

“ŞİMDİ ANA FİKRİNİZ NE?”

* Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip, ‘Zozan arkadaşımızın (yani Dilşah Ercan) bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır.’ demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun. 6’lı masada sıkıştın, PKK’ya sığındın, yazıklar olsun…

* Şimdi ana fikriniz ne? Ne demiş oldunuz… PKK’nın gazetecilerini savunmak yetmedi, bir de PKK’nın basın sözcülüğüne mi soyundunuz? ‘Görevinin başında’ dedikleri, görev ne? Madem PKK adına konuşuyorsunuz, bunu da siz açıklamalısınız…”

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