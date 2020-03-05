Bakan Soylu’dan muhabire sert tepki: Yunan çıkarlarına hizmet ediyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan sınırında göçmen geçişleri ile ilgili son bilgileri paylaşmak için basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, Tele1 televizyonunun muhabirine sorduğu soru nedeniyle sert tepki gösterdi.

Sınırdan geçen mülteci sayısı ile ilgili verilen rakamları resmi kaynaklardan teyit edemediklerini söyleyen muhabir adeta Bakan Soylu’nun hışmına uğradı. Bir yandan göçmen geçişleri ile ilgili verilerin nasıl toplandığını anlatan Soylu, öbür yandan muhabir hakkında şoke eden ifadeler kullandı.

Muhabire “Sen Yunan tarafının sözcülüğünü yapıyorsun, onların ağzından konuşuyorsun” diyen Soylu muhabiri Yunan hükümetine ve çıkarlarına hizmet etmekle suçladı. Soylu toplantı sonunda ise muhabire ‘sen gelişmeleri git Yunan askerleriyle birlikte izle’ dedi.

İŞTE SOYLU’NUN O SÖZLERİ: