Bakan Soylu’nun mülteci mesajına Ümit Özdağ’dan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Dünya Mülteciler Günü’ etiketiyle paylaştığı mesaja Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan yanıt geldi. Özdağ, “Artık Türk Milletine de bir iyilik yapın ve insani şartlarda yaşama hakkımızı kabul edin” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabından ‘#DünyaMültecilerGünü’ etiketini kullanarak bir mesaj paylaştı. Bakan Soylu, mesajında şunları belirtti:

* “Bizler, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız…

* İnsanları, saçlarının, gözlerinin rengine bakarak ayırt etmiyor; her insanın bir âlem olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz.

* Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla…”

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN YANIT

Bakan Soylu’nun paylaşımına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan cevap geldi. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

* “10 milyon sığınmacı doldurdunuz ülkemize. 100 milyar dolarımızı harcadınız. Çocuklarımız öldürülüyor. Kızlarımız taciz ediliyor.

* Artık Türk Milletine de bir iyilik yapın ve insani şartlarda yaşama hakkımızı kabul edin.”

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