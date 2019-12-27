Bakan Turhan: Kanal İstanbul’u yapmazsak bu bize baskı olur

Bakan Turhan, Çankırı’da konuştu. Kanal İstanbul Projesi ile elde edilecek birçok kazanım bulunduğunu vurgulayan Turhan, bugün İstanbul Boğazı’nda bir geminin sahile vurduğunu hatırlattı.

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Boğazdan geçen gemi sayısının yılda 43 bine ulaştığına dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:

*Boğazın girişlerinde, Marmara ve Karadeniz açıklarında demir atmış, günlerce bekleyen gemiler var. Gideceği yere varmak için gemiler günlerce bekliyor. Orada insanlar risk altında.

*Bir fırtına kopuyor, orada bekleyen gemiyi sürüklüyor, sahile götürüyor. Bunlara biz seyirci mi kalacağız? Burası bir uluslararası su yolu. Montrö bunun kurallarını belirlemiş.

*Tarafların hak ve hukukunu belirlemiş. Bizim burada hükümranlık haklarımız var. Burada kuralları biz koyuyoruz ama emniyetli ve güvenli şekilde uluslararası deniz trafiğine hizmet verebilmek için tahminimiz 25 bin civarında gemi ancak geçebilir. Şu anda 43 bin küsür geçti. Bu, her yıl artıyor.

“ÜZERİMİZE BASKI OLUR”

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı’nın da ihtiyaç karşılanmadığı için yapıldığını belirterek, “Kanalı da bunun için yapıyoruz. Yapmazsak bu bizim üzerimizde baskı olur. Orada bekleyen gemiler, orada oluşan kazalar, gemilerden dolayı oluşabilecek deniz kirliliği, patlamalar veya kazalar bize zarar verecek. Bunun tedbirini almamız lazım. Bunun karşılığında da geçen gemiden karşılığını alacağız” ifadelerini kullandı. AA