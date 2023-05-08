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8 Mayıs 2023
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Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP’nin Bursa 2’nci bölge milletvekili adayı da olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları kapsamında, Orhaneli ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki konuşması sırasında yaşanan olaylara da değindi. Varank, konu hakkında şöyle konuştu:

Erzurum’da bir olay yaşandı. Bunlar siyasette olmaması gereken işler. Siyasette şiddetin yeri olmaz. Biz şiddete karşıyız. Ama biz ikiyüzlülüğe de karşıyız. Bakınız, şimdi seçim otobüsleri taşlanıyor diye konuşanlar, 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın otobüsü Hopa’da taşlanırken ağızlarını açtılar mı?” dedi. (DHA)

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