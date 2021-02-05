Bakan Varank, Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu:

ANKARA (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yasalar çerçevesinde gerçekleştirilen rektör ataması üzerinden ikinci bir "Gezi" hayali kurulduğunu ve Boğaziçi Üniversitesi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindekilerin olduğunu belirterek, "Değerli gençler, lütfen örgütlerin, özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin." dedi.

Bakan Varank, Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin tüm dünya ülkeleri için önemine işaret ederek, bu alanda kıyasıya bir rekabet olduğunu söyledi.

Küresel askeri harcamaların 2 trilyon dolara ulaştığını dile getiren Varank, dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD ve Çin'in bu alandaki harcamalarına değindi.

Varank, dünyada ekonomik güç ve uluslararası arenada söz sahibi olmak için savunma sanayisine yatırım yapmak gerektiğini belirterek, "Savunma sanayi hem milli güvenlik açısından hem de sektörde geliştirilen teknoloji ve tedarik ağı yoluyla ülke ekonomisi açısından bir lokomotif işlevi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisinde ihracat yasağı gibi sorunların uzun vadede sektörde yerlileşmenin önünü açtığına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Yani kötü komşu, ev sahibi yapıyor. 2002'de yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık. Sektörün yıllık cirosu 11 milyar doları aşmış durumda. Bu cironun yaklaşık yüzde 30'u da ihracattan geliyor. Türkiye artık sadece kendi savunma sanayisini inşa edebilen değil, yurt dışı pazarlara da ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi."

Varank, sektörün büyümede iyi bir ivme yakaladığını, yakın bir gelecekte Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya aday olduğunu dile getirerek, "2015 sonrası dönemde ciro büyüklüğü dolar bazında yıllık ortalama yüzde 22, ihracatı ise ortalama yıllık yüzde 12 büyüyen bir sektör ama alınacak daha çok yolumuz var. Özel sektör firmalarımız için savunma sanayisinde keşfedilmemiş daha çok büyük fırsatların olduğunu düşünüyorum." dedi.

– "Girişimcilere destek vermeye devam edeceğiz"

Hükümet olarak girişimcilerin savunma sanayi alanındaki fırsatlardan istifade etmeleri için destek vermeye devam edeceklerini belirten Varank, bugüne kadar TÜBİTAK aracılığıyla 813 savunma sanayi projesine 5 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarını, KOSGEB aracılığıyla da 2018-2020 döneminde savunma sanayindeki 277 KOBİ'ye 30 milyon liraya yakın destek sağladıklarını bildirdi.

Varank, kalkınma ajanslarının da 53 projeye eş finansman desteği verdiğini ifade ederek, firmalar arasında ortak kaynak kullanımını teşvik etmek amacıyla kurulan OSB'lerden söz etti.

Savunma ve havacılık sektöründe Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak diğer bir OSB'nin bugün Teknokar'ın da dahil olduğu Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'si olduğunu söyleyen Varank, "Bölgedeki 155 sanayi parselinin 149'u yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Tüm tesisler yatırımcılarla dolduğunda burada 15 bin kişilik ilave istihdam öngörüyoruz." diye konuştu.

Varank, TÜBİTAK'ın merkez ve enstitülerinin de özel sektör firmalarına Ar-Ge ve test altyapısı sağlamanın yanında stratejik Ar-Ge çalışmalarını doğrudan gerçekleştirdiğini anımsattı.

Savunma sanayinde ve bağlantılı teknolojilerdeki başarılarda nitelikli insan kaynağının önemli bir faktör olduğuna işaret eden Varank, TÜBİTAK Sanayi Doktora ve Uluslararası Lider Araştırmacılar programları gibi insan kaynağına yönelik çalışmalara değindi.

– "Ekonomi ve hukuk reformlarımızla daha iyi bir ivme yakalayacağız"

Varank, yetişmiş insan kaynağı kapasitesini artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına geçen yıl 100 binin üzerinde gencin başvurduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi'nin toplumsallaşmasına da hizmet ediyor. İlkokuldan lisans üstü seviyesine kadar her düzeyden nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na 28 Şubat'a kadar başvurabilirler. Gençlerimiz lütfen takımlarını kurup bu yarışmalara başvursunlar. TEKNOFEST'i bu sene inşallah İstanbul merkezli olarak düzenleyeceğiz."

Türkiye'nin gündemini üretim, istihdam ve ihracatta tutmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Tüm dünyanın ekonomik olarak sarsıntı geçirdiği bir yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız. Yeni yatırımlar pandemiye rağmen hız kesmiyor. 2020'de teşvik belgesi düzenlediğimiz sabit yatırım tutarı 2019'un yüzde 25 üzerinde. Tüm öncü göstergeler 2021'e de üretim alanında güçlü bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. İSO İmalat sanayi PMI endeksi ocakta bir önceki aya göre 3,6 puan artış gösterdi. İhracatımız tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırarak yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. İmalat sanayindeki üretimin öncü göstergelerinden OSB'lerdeki elektrik tüketimi ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 daha fazla. İnşallah, ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesiyle çok daha iyi bir ivme yakalayacağız."

– "Türkiye'yi ana gündeminden saptırmak isteyenler var"

Varank, Türkiye'yi ana gündeminden ve rotasından saptırma gayretindekilerin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yasalar çerçevesinde yapılmış bir rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor. Önce büyük bir heyecanla hükümetimizin pandemi sürecinde aciz düşmesini beklediler. Beklediklerini bulamayınca şimdi de ülkemizin başarılı üniversitelerinden olan Boğaziçi üzerinden kargaşa ve istikrarsızlık çıkarmak gayretindeler. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz, göz bebeğimiz. Kimse gençlerle aramızı bozamaz. Vandallığı, marjinal grupların toplumun sinir uçlarına dokunacak tahriklerini, ideolojik dayatmalarla kendileri gibi düşünmeyen öğrenciler üzerinde oluşturulmaya çalışılan baskıları ve hele ki yüce dinimizin sembollerine yapılan hakareti kimse bize ifade özgürlüğü olarak yutturamaz. Bunu yapan cevabını da cezasını da alır. Bunlar aslında bir tükenmişlik sendromunun yansımaları. Gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli gençler, lütfen örgütlerin, özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin. Hocalarınıza sorun: 'Yurt dışında nerede üniversite yönetimlerinin sandıkla belirlendiğini gördünüz?' Özellikle de kamu kaynağı kullanan bir üniversitede yapılan işlem yasaldır ve hukukidir. Lütfen size sorgulamayı tavsiye eden hocalarınıza siz de bu sorgulamaları yapın. Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak alternatifler çıktıkça, buna alternatif üretemeyenlerin beyhude çıkışmalarını bugünlerde görüyoruz. Bu millet 28 Şubatı yaşadı, Gezi vandallığını gördü, 15 Temmuz kalkışmasını bastırdı. Bu saatten sonra Türkiye'nin tek bir gündemi var o da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak."

Bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Varank, yakın zamanda yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yönelik reform niteliğinde adımlar attıklarını söyledi.

Bu kapsamda teknoloji firmalarının finansman sorunlarını çözmek için yeni teşvik mekanizmaları getirdiklerini söyleyen Varank, "Teknoloji geliştirme bölgeleri dışında da kuluçka merkezleri açılabilmesine imkan tanıdık. Doktora öğrencisi istihdam desteği ve stajyer öğrenci istihdam desteği gibi nitelikli istihdama yönelik ilave teşvikler getirdik. Uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Bunların tamamını da gençlerimiz için yaptık." ifadelerini kullandı.

– "Sanayici ve girişimcilere her türlü kolaylığı göstermeye hazırız"

Varank, Bakanlık olarak, sanayiciler ve memleket için katma değer oluşturma gayretindeki tüm girişimcilerin yanında olduklarına dikkati çekerek, onlara her türlü kolaylığı göstermeye hazır olduklarını vurguladı.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'de yeni fabrikasının açılışı gerçekleştirilen Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ'nin de risk alan, savunma sanayinin gücüne güç katma gayretinde olan firmalardan biri olduğuna işaret eden Varank, "Savunma ve havacılık sektörüne yenilikçi alt sistem tedariki sağlama noktasında önemli bir fonksiyon icra ediyor. Bu bağlamda Teknokar'ın yatırımını da öncelikli yatırım konuları kapsamındaki muafiyetlerle destekledik. Bundan sonra daha güçlü, başarılı bir Teknokar göreceğiz." dedi.

– Diğer konuşmacılar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, savunma projelerinde yerlileşmeyi görev edindiklerini ve bunu sözleşmelerde şart olarak koyduklarını belirterek, "Yani savunma sanayimizdeki büyük firmamıza verilen ana platform projesinin yüzde 70'i değişik kategorilerde küçük sanayiciye aktarılmak zorundadır. Bu vesileyle savunma sanayi ekosistemi oluşmuştur." diye konuştu.

Teknokar gibi firmaların sadece iş payı alarak çalışmasını değil ürünleriyle var olmasını ve katma değerini artırmasını istediklerine dikkati çeken Tüfekçi, "Teknolojimiz milli olmalı üretimimiz de yerli olmalı. Yatırımlar durdu pandemi var denilen bir ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde böyle bir açılışı bizim yapıyor olmamız bizlere özellikle gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önem verdiği projelerden olduğunu kaydederek, "Burası Ankara için son derece önemli bir kazanım. Ankara'nın teknoloji seviyesi diğer kentlerimizle kıyaslanmayacak kadar önemli bir konumda." dedi.

Sivil havacılık sektörünün sorunlarının çözümü için Bakan Varank'tan destek isteyen Özdebir, "Bu sektörde de küresel ölçekteki ana yüklenicilerin siparişlerini durdurmasıyla sıkıntılar yaşanmaya başladı ve cirolar ciddi bir biçimde düştü. Bu sektörde yer alan firmalarımızın da iş gücünü kaybetmeden en azından 2022 yılına kadar uzun vadeli desteklenmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Genel Müdürü Necla Yılmaz da şirketin tecrübesiyle yurt dışı pazarına açılma faaliyetlerine ağırlık vereceğinin altını çizerek, şirketin yakın zamanda ihracat yapmayı hedeflediğini söyledi. Yılmaz, şirketin daha büyük projelerde yer alacağını kaydetti.

Açılış törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz da katıldı. Konuşmaların ardından Bakan Varank'a günün anısına hediye takdim edildi, daha sonra okunan duanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Varank, açılış töreni sonrasında fabrikanın üretim ve Ar-Ge merkezlerinde incelemelerde bulundu.