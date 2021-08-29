Bakan Yanık: Çok kişiyi desteklemek fakirleşmek anlamına gelmez

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘faturalara zam yapılmaması ve halka destek verilmesi’ çağrısına yanıt veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında Elektrik Tüketim Desteği verildiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu’nun, “Bilgiyi yıllardır gizliyorlardı ama bugün öğrendik” sözlerinin ardından bugün yeni bir açıklamada bulunan Yanık, “Çok kişiyi desteklemek fakirleşmek anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara elektrik faturalarında zam yapılmaması ve halka destek verilmesi çağrısında bulunduğu paylaşıma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın verdiği yanıt ses getirmişti.

Derya Yanık’ın “1 Mart 2019’dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında Elektrik Tüketim Desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar TL’yi geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız” ifadelerini kullandığı paylaşımına CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Şecaat arz edeyim derken sirkatin söylemiş” yorumu yapmış, “19 yıllık yönetimlerinin sonunda bu ülkede 2,1 milyon aile elektrik faturasını ödeyemiyor. Söylemek istediğimiz tam da buydu. Teşekkürler Sayın Bakan” demişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da, “Bilgiyi yıllardır gizliyorlardı ama bugün öğrendik ki; 2,1 milyon ailemiz, yani yaklaşık 8 milyon insanımız hanesinin elektrik parasını ödeyemiyor” diyerek Derya Yanık’a yanıt vermişti.

“FAKİRLEŞMEK ANLAMINA GELMEZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugün yeni bir paylaşım yaparak CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a cevap verdi.

Bakan Yanık, “Faik bey, sosyal devlet olmak, gelir adaletsizliği ile mücadele etmek, geniş toplum kesimlerini desteklemekle mümkündür. Çok kişiyi desteklemek fakirleşmek anlamına gelmez, tam aksine Türkiye AK Parti hükümetleri ile bir yandan sosyal yardımlara ayrılan kaynağı artırırken, öte yandan da milli gelirini katlamıştır” dedi.

“İLGİNÇ BİR YAKLAŞIM”

Yanık’ın açıklamaları şöyle devam etti:

* Hak temelli, Sosyal dayanışmayı teşvik eden, Hesap verebilir, Nesnel kriterlere bağlı, sürdürülebilir, bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma sistemi kurduk ve bu sistemi günün gereklerine göre sürekli yeniliyoruz. Bakanlığımızın internet sitesinde sistemin ve tüm yardım kalemlerinin bilgileri ayrıntılarıyla mevcutken bu yardımların gizlendiğini ifade etmek ise oldukça ilginç bir yaklaşım.

* aile.gov.tr adresinde tüm sosyal yardım kalemlerimizi tek tek görebilir ve nasıl başvuracağınıza dair Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarımızdan bilgi alabilirsiniz.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLMAK SİZE ZUL GELİYOR”

* İhtiyaç sahiplerine destek olmak size zul geliyor, farkındayım. Ama kusura bakmayın biz sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. İktidarımız süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız.

“SİZİN İÇİN BİLE DÜŞÜK BİR SEVİYE”

* Sabah destek verin deyip akşam bahsettiğiniz desteğin verildiğini öğrenince çark ederek, neden destekliyorsunuz demekse sizin için bile düşük bir seviye. Üzgünüm.

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