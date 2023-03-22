Bakan Yanık: Depremden sonra evlat edinme başvurularında artış oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye İstatistik Kurumunda (TÜİK) gerçekleştirilen Türkiye Çocuk Araştırması Bilgilendirme Programına katıldı.

Bakan Yanık, 2022nin bakanlığın ana hizmet alanlarında araştırmalar yılı olarak geçtiğini, bu araştırmaların Türkiye’de ilk kez yapılan araştırmalar olduğunu belirterek, “Türk toplumunun süreç içerisindeki sosyal dönüşümü neye evriliyor bunları görmek için devam ettiğimiz ve yenilerine başladığımız araştırmalarımız var. Türkiye Çocuk Araştırması, çok merakla beklediğimiz ve sonuçları itibarıyla ilk kez yapacağımız Çocuk Şurasına da temel oluşturması bakımından çok önemsediğimiz bir araştırma. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de ilk kez 1inci Çocuk Şurasını gerçekleştireceğiz” dedi.

Araştırma sonuçlarında yer alan, çocukların haklarına saygı duyulma oranlarında kız çocuklarının oranının erkek çocuklara göre daha düşük olmasına dikkat çeken Yanık, “Bu bize aslında toplumun kız ve erkek çocuklarının haklarını teslim noktasındaki tutumunu da işaret ediyor. Demek ki burada toplumsal dönüşümle alakalı yapmamız gereken hala daha çok şey var” diye konuştu.

982 MİLYON LİRA SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK

Yanık, çocuklara yönelik çalışmaların ana gayesinin onları hayata en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu ifade ederek, “Her ay ortalama 3 bin 38 lira ödemeyle 2023 yılı şubat ayı itibarıyla ailesi yanındaki 162 bin 469 çocuğumuza ulaştık. Mart sonu itibarıyla deprem bölgesini de dahil ettiğimizde sosyal ekonomik destek sağladığımız çocuk sayısı 174 bin civarına ulaştı. 2022-2023 Şubat ayı arasında yaklaşık 982 milyon 916 bin lira sosyal ekonomik destek ödemesi yaptık. Özellikle son yıllarda artan sosyal ekonomik destek ödemeleriyle daha çok çocuğumuzun eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlere daha kolay ulaşabilmeleri için gerekli destekleri sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KORUYUCU AİLE VE EVLAT EDİNDİRMEDE ARTIŞ YAŞANDI’

Kendi aileleriyle yaşama imkanı olmayan çocuklar için evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetleri programlarını yürüttüklerini hatırlatan Yanık, “2002 yılından 2023 Şubat ayına kadar geçen süreçte toplam 19 bin 10 çocuğumuz yeni ailelerine kavuşmuşlar. Koruyucu ailede ise 2023 Şubat ayı itibarıyla 9 bin çocuğumuz 7 bin 432 koruyucu ailenin yanında yuvalarına kavuştular. 6 Şubat deprem tarihinden hemen sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında kıyas kabul etmez bir artış oldu. Koruyucu aile için müracaat en son 350 binlerdeydi, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var. Bu bizim milletimizin özellikle çocukları himaye etme, onları koruyup gözetme noktasında ne kadar hassas olduğunu ve hassasiyetini hiç kaybetmediğini, gerektiğinde hemen ortaya çıkardığını göstermesi bakımından çok anlamlı” dedi.

‘AKRAN ZORBALIĞINI TAKİP EDİYORUZ’

Türkiye Çocuk Araştırmasının sonuçlarına değinen Yanık, akran zorbalığının önlenmesinin bakanlık tarafından yakinen takip edilen bir konu olduğunu belirterek, “Ne olursa olsun binde bir bile olsa bizim sonuç itibarıyla dikkate almamız gereken bir vaka. Önleyici, koruyucu tedbirlerle beraber üzerinde çalışmamız gereken bir vaka olduğu bir gerçek” ifadelerini kullandı. Yanık, Türkiye Çocuk Araştırmasının kapsamlı sonuçlarının Nisan ayında açıklanacağının bilgisini verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TÜİK ve UNICEF arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında yürütülen Türkiye Çocuk Araştırması Bilgilendirme Programına Bakan Yanıkın yanı sıra; TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, bakanlık ve TÜİK yetkilileri de katıldı. (DHA)