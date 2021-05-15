Bakan Yanık, Ersoy ve Selçuk'tan şehit asker Özdamar için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yanık Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailemize başsağlığı dilerim. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ersoy da Twitter'dan "Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman evladımız Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."