Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine 2,5 milyar TL yakacak ve elektrik desteği vereceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz” dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan desteklerin düzenli bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, özellikle kış mevsimi boyunca bu desteklere ayrı bir özen gösterdiklerini belirtti.

Yakacak yardımı kapsamında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’ndan kömür tahsis ederek dağıtımını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Yanık, toplam değeri 1,6 milyar TL’ye ulaşan kömür dağıtacaklarını bildirdi.

4 AY BOYUNCA ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

Kış ayları boyunca yapılacak yakacak dağıtım işlemleri maliyetinin 40 milyon TL olduğunu kaydeden Yanık, “Tüm Türkiye’de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz” dedi. Elektrik Tüketim Desteği’nde de 2019’dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken Yanık, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

YAKACAK YARDIMI BAŞVURULARI E-DEVLET’TEN

Yanık, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği’ni de düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak.” (DHA)

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