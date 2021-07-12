Bakan Yanık, sosyal yardım ödeme miktarlarını açıkladı

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını bildirdi. Yanık, yaşlı aylıklarının 763 TL’den 828 TL’ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609 TL’den 661 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914 TL’den 991 TL’ye yükseldiğini belirtti.

EVDE BAKIM AYLIĞI 1.797 OLDU

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa ‘evde bakım yardımı’ yapıldığını belirten Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657 TL’den 1797 TL’ye çıkarıldığını kaydetti.

ÇOCUK BAŞINA YARDIM ORTALAMA 1.259 TL OLDU

Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1.677 TL’den 1.819 TL’ye çıktığını belirtti.

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu ifade etti. Bakan Yanık, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarının 1161 TL’den 1259 TL’ye yükseldiğini kaydetti. (DHA)

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