Bakan Yanık'tan 15 Temmuz'da eşi ve babasını şehit veren Bilge Gürs'e ziyaret

ANKARA (AA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde eşi ve babası şehit, iki kardeşi de gazi olan, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ve ailesini ziyaret etti.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gürs ve ailesiyle Ankara'daki evlerinde iftarda bir araya geldiği fotoğraflara yer verdi.

Yanık, paylaşımında, "'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' diyor ya İstiklal Marşımız. İşte o ocaklardan birinin iftarında misafirdik bugün. 15 Temmuz'da 2 şehit vermişler, 2 de gazi. Allah şehitlerimizi peygamber efendimize komşu eylesin." ifadelerini kullandı.