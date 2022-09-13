“Bakan yardımcılarına bol keseden maaş veriliyor”

Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu Türk Telekom’dan, Yunus Elitaş TÜPRAŞ’tan, Murat Zaman da PETKİM ve Eximbank’tan maaş alıyor.

Deniz AYHAN

Devletin kasası Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 3 bakan yardımcısının çift maaş, 1 bakan yardımcısının da üç maaş aldığı ortaya çıktı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hazine’deki üç koltuklu bakan yardımcısının ismini açıkladı.

Bu isimlerden Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu, Bakan yardımcısı olarak 53 bin 800 TL, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden de aylık 40 bin 618 lira alıyor.

Gürcan ve Yavilioğlu’nun aylık maaşları 94 bin 418 TL oldu.

Yunus Elitaş ise TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden 67 bin 500 lira, Bakan Yardımcılığı maaşı olarak da 53 bin 800 lira olmak üzere 121 bin 300 lira elde ediyor.

BAKANLIKTAN 54 BİN LİRA

Murat Zaman ise Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı ve PETKİM yönetim kurulu üyesi. Bakan Yardımcılığından aldığı tutar 53 bin 800 TL, Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı ücreti aylık 14 bin 111 lira, yılda 4 kez de ikramiye alıyorlar.

Yani Bakan Yardımcısının kasasına Eximbank’tan aylık ortalama 18 bin 815 TL giriyor. PETKİM’den aldığı maaş ise 49 bin TL. Zaman’ın toplam aylık geliri 121 bin 615 TL. Bakan yardımcılarının çifte maaş almasına tepki gösteren CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “Vatandaşımız ekonomik krizin altında ezilirken; elektrik, su, doğalgaz faturalarını dahi ödeyemezken AKP‘li bürokratlar birden çok yerden aldıkları, devasa tutardaki maaş, ikramiye, huzur hakkı ile gündeme geliyor” dedi.

BANKADAN İKİ MAAŞLI

Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın Eylül 2022’deki maaşını da söyle açıkladı: Bakan yardımcısı maaşı 53 bin 800 TL. Kuveyt Türk Yönetim Kurulu huzur hakkı 175 bin 547 TL, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu ilave ücreti 162 bin 585 TL. Toplam aylığı 391 bin 932 TL.