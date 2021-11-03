Bakan Yardımcısı Alpaslan: Turizmde 11,5 milyar dolar gelire ulaştık

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde 2021 yılının 3’üncü çeyreğinde yaklaşık 11,5 milyar dolar gelire ve 15 milyona yakın ziyaretçiye ulaşıldığını, bu rakamların 2019’un aynı dönemine yakın olduğunu söyledi.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen Akademik Yılı Açılış ve Ödül Törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AKÜ 2021- 22 akademik yılı açılışının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, öğrencilere ilk dersi verdi.

Türkiye ekonomisinde turizmin yeri ve önemine dikkat çeken Alpaslan, “2019 yılı Türkiye açısından turizmde çok parlak bir yıl olmuştur. 52 milyon yabancı ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. 34,5 milyar dolar turizm gelirimiz oldu. Bu da tabii Türk turizm tarihinde en üst rakamlar oldu” dedi.

“15 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİYİ AĞIRLAMIŞ OLDUK”

Türkiye’de 2021 yılı Haziran ayında turizm sektörünün hareketlendiğine değinen Alpaslan, “Rakip olduğumuz ülkelere oranla yüzde 80 gelişme sağladık. 2019 rakamlarını da inşallah, 2022 ve 2023’lerde yakalayacağız. 2021 yılının son 3’üncü dilimini dikkate aldığımızda 2019 yılı rakamlarına yakın gerçekleşti. Yaklaşık 11,5 milyar dolar turizm gelirimiz, 15 milyona yakın da ziyaretçiyi ülkemizde ağırlamış olduk” dedi. DHA

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