Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’ın maaşı dudak uçuklattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’ın 2023 yılındaki maaşı dudak uçuklattı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın açıklamasına göre Elitaş, bakan yardımcısı olarak 75 bin TL, Tüpraş Yönetim Kurulu üyeliğinden ise aylık 101 bin TL olmak üzere toplam 176 bin TL maaş alıyor.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan, Cengiz Yavilioğlu ve Murat Zaman da çift maaşlı isimlerden.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerle çoklu maaş alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’ın aylık gelirini açıkladı. Deniz Yavuzyılmaz şöyle yazdı: “Bakan yardımcısı maaşı: 75.000 TL, TÜPRAŞ YK aylık ücreti: 101.000 TL Aylık toplam gelir: 176.000 TL”

ÇİFTER KOLTUK

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı belgelerde, Yunus Elitaş’ın 15 Aralık 2021’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandığı görülüyor. 8 Mart 2023 tarihli TÜPRAŞ Genel Kurul Tutanağında Elitaş’ın 1 yıl süreyle seçildiği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yıllık ücreti olan 1 milyon 212 bin TL’ye hak kazandığı görülüyor.

Öte yandan diğer Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu da aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman ise bakan yardımcılığının yanı sıra Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Petkim yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyor.

GÜNCELLENMEMİŞ MAAŞLAR

Bakan yardımcıları 2023 yılında 75 bin TL bakan yardımcısı maaşı alıyor. Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği ücreti 2022 yılında 40 bin 618 TL’ydi. Henüz genel kurul toplantıları yapılmadığı için maaşlarda güncellemeye gidilmedi.

Gürcan ve Yavilioğlu’nun mart 2023 maaşı 115 bin 618 TL. Murat Zaman ise Mart 2023’te Petkim’den 49 bin TL, Eximbank’tan ise 18 bin 815 TL alıyor. Petkim ve Eximbank’ın toplantıları da henüz yapılmadı ve maaşlardaki zam oranı açıklanmadı. Zaman’ın Mart 2023 maaşı ise 142 bin 815 TL.

GENÇLER BİR İŞ BİLE BULAMAZKEN…

Yavuzyılmaz, SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede “Vatandaşımız ekonomik krizin altında ezilirken, depremzedeler bir çadır bir konteyner bulamazken, gençlerimiz çalışabilecekleri bir iş bile bulamazken AKP’li bürokratlar birden çok yerden aldıkları maaşlarla lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam ediyor” dedi.