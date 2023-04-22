Bakana derdini anlatamadı kendini yakmaya kalktı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından yapılan kamulaştırmada mağdur edildiklerini belirten Sabire Büyük, kentten aday gösterilen Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a derdini anlatmak istedi. Kadın konuşurken Muş, önce bir çocuğu sevdi, sonra cep telefonuyla ilgilendi. Kadın o sırada “Sayın bakanım lütfen. Mahkeme bitti. Devleti arkalarına aldılar, gücü de önlerine aldılar bizi dinlemeden hakkımızı vermeden…” dedi.

Sabire Büyük’ün yaşadığı apartmandaki daireler 130 bin, dükkanlar 166 bin liraya kamulaştırıldı.

CUMHURBAŞKANI DUYSUN

Bakan Muş telefonuyla ilgilenmeye devam ederek, “Ablacığım bir saniye, anladım olayı” diye cevap verdi. Partililer Bakan Muş’un not aldığını söyleyip Sabire Büyük’ü seçim bürosundan çıkardı. Ertesi gün AKP’nin iftarına giden Sabire Büyük, üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi. Kadın o anları anlatırken “Kimse (Bu sinir krizi geçirmiş akli dengesi yokmuş) demesin. Ben kendi evim alın terim için oraya gittim. Başımdan aşıya benzin döktüm. Kendimi yakacaktım ama korumalara yakalandım. Bakan ismimi, telefonumu istedi. Kafasını kaldırıp bana baksaydı o notları almasına gerek yoktu, benim çaresizliğimi anlayabilirdi. Ama bu işin peşini bırakmayacağım. Cumhurbaşkanı duyana kadar devam edeceğim” dedi.

“ALGI OLUŞTURUYORLAR”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Videonun 12 saniyesini kesip algı oluşturuyorlar. Videonun tamamından da anlaşılacağı üzere vatandaşımızı sonuna kadar dinleyip not aldım” dedi.