Bakanı Nebati, Arabistan yetkilileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret ve Enformasyon Bakanı Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Arabistan yetkilileriyle görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, şu ifadeleri kullandı;

“Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hususlarında verimli bir görüşme gerçekleştirerek somut ortaklıklar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık.”

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