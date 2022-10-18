Bakan’ın ‘Cevap vermeye değecek biri değil’ sözüne AKP’li eski başkandan sert yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Belediye başkanlığından ve AKP’den istifa ettikten sonra AKP’lilere yönelik sert eleştirilerde bulunan Rasim Arı’ya neden yanıt verilmediğine ilişkin sorulan bir soruya “Demek ki cevap vermeye değecek birisi değilmiş” yanıtını verdi. Daha sonra Belediye Caddesi üzerinde karşılaşan Bakan Varank ve Rasim Arı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Sosyal medyadan açıklama yapan Rasim Arı, Bakan ve AKP’lilere sert tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir’de bir otelde düzenlenen “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programına katıldı. Programda gündeme ilişkin yapılan açıklamaların ardından soru cevap kısmına geçildi.

Yerel Gazeteci Can Taşkın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’a sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan ve AKP‘den istifa eden Rasim Arı’nın AKP’lilere yönelik sert eleştirilerini sordu.

Gazeteci Taşkın, Varank’a “Rasim Arı, belediye başkanlığından istifa ettikten sonra sosyal medya hesaplarından bazı paylaşımlar yaptı. Fakat AK Parti‘nin hiçbir organı cevap vermedi” dedi.

“DEMEK Kİ CEVAP VERMEYE DEĞECEK BİRİSİ DEĞİLMİŞ”

Bunun üzerine Bakan Varank, “Demek ki cevap vermeye değecek birisi değilmiş” ifadelerini kullandı. Bakan Varank’ın açıklamasına ise, AKP Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ile AKP Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe gülerek karşılık verdi. AKP’li Menekşe daha sonra Varank’a dönerek, “Ağzınıza sağlık” dedi.

VARANK VE ARI KARŞI ESNAF ZİYARETİNDE KARŞILAŞTI

Gerçekleştirilen toplantının ardından AKP’li heyetle birlikte esnaf ziyareti yapan Bakan Varank, Belediye Caddesi üzerinde Rasim Arı ile karşılaştı. Arı, Bakan Varank’a yanından geçtiği esnada, “Talihsiz bir açıklama olmuş sayın Bakanım. Ama millet kime cevap verip vermeyeceğini söyleyecek” dedi. Varank, “Ben gayet güzel bir açıklama yaptım. Sıkıntı yok” yanıtını vererek uzaklaştı.

“OTURDUĞUNUZ KOLTUKLAR ALTINIZDAN GİDİNCE BÖYLE GÜLEBİLECEK MİSİNİZ?”

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Rasim Arı, kendisini hedef alan Bakan Varank ve AKP’lilere sert tepki gösterdi. Arı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün şehrimizi ziyarete gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Varank’ın bir basın toplatısın da sorulan soru üzerine verdiği cevaba pişkin bir şekilde gülen şahsiyetlere cevabımdır…

Atanmış bir kişinin, alnının akıyla seçilmiş olan bir kişi hakkında söylediklerini kale almamakla birlikte yanındaki ciddiyetsiz kişilere cevap verme ihtiyacı duydum. Söyleyeceğiniz ya da itham da bulunacağınız herhangi bir söylemde şehrimizin değerli insanlarından gelecek cevabın ‘önce siz yaptığınız yolsuzluklara ve ahlaksızlara bakın’ olacağını bildiğiniz için açıklama yapmaktan imtina etmediniz mi?

22 aylık süreç içerisinde her daim hemşerilerimizle beraber olduk. Çok şükür görev de olduğumuz süreçteki gibi aynı sevgi ve saygıyı gördük, gösterdik. Peki oturduğunuz koltuklar altınızdan gidince böyle pişkin pişkin gülebilecek ve hemşehrilerimizin içine çıkabilecek misiniz? Şimdi gücüne güvenen akıl hocalarınız ile karanlık odalarda görüşebilirsiniz.”

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