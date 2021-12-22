Bakanın mucize kurtuluşu: 12 saat boyunca yüzerek hayatta kaldı

Madagaskar’da aralarında Polis Bakanı da dahil olmak üzere hükümetle bağlantılı üst düzey isimleri taşıyan bir helikopter kaza yaptı. Kaza sonrası kurtulan üç kişiden biri olan Polis Bakanı Serge Gelle’in 12 saat boyunca yüzerek hayatta kaldığı belirtildi.

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar’da hükümette görevli bir bakanın, helikopterlerinin kaza yapması sonucu, 12 saat boyunca suda yüzerek hayatta kaldığı ortaya çıktı.

12 saat boyunca suda kalan ülkenin Polis Bakanı Serge Gelle kurtulduktan sonra yaptığı ilk açıklamada ‘Ölmek için zamanım gelmedi” ifadelerinde bulundu.

Helikopterde bakanla birlikte seyahat eden diğer iki güvenlik görevlisi de kazadan sağ kurtulduğu açıklandı.

KAZAYI ARAŞTIRIYOLARDI

Aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu kip, ülkenin kuzeydoğu kesiminde bir yolcu teknesinin battığı bölgede araştırmalar yürütüyordu. Yolcu gemisinin batması sonucu 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Helikopter kazasının nedeni açıklanmazken 57 yaşındaki Gelle, kazadan sonra “dün gece 7:30’dan bu sabah 7:30’a kadar Mahammbo’ya yüzdüğünü” söyledi. Polis Bakanı yaralanmadığını ancak çok üşüdüğünü de sözlerine ekledi.

KOLTUKLARDAN BİRİNİ KULLANARAK YÜZMÜŞ

Mahambo’daki köylülere konuşan Gelle, “Bu videoyu ailemin görmesi, meslektaşlarımın görmesi, hükümet üyelerinin görmesi için yayınlamanızı istiyorum. [Ben] hayatta ve iyiyim” dedi.

Polis şefi Zafisambatra Ravoavy haber ajansı AFP’ye, Bay Gelle’nin helikopterin koltuklarından birini kullanarak yüzdüğünü söyledi.

Ravoavy, “Sporda her zaman büyük bir dayanıklılığa sahip oldu ve bakan olarak bu ritmi sürdürdü, tıpkı 30 yaşındaki bir adam gibi… çelik gibi sinirleri var” dedi.

Gelle, Ağustos ayında bakan olarak atanmasından önce otuz yıl polis olarak görev yapmıştı.

İlginizi Çekebilir Hindistan Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan helikopter düştü