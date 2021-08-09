Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin envanterinde yangın söndürme uçağı olmadığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan'a Türkiye'nin uçak göndereceğini açıkladı. Pakdemirli'nin açıklamalarına tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, '' Yunanistan'dan yardım istemeyen hükümet, Yunanistan'a uçak göndereceğini söylüyor.. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Ayranı yok içmeye derler ya.. Orman Bakanı da son yıllarda Türkiye'nin başına gelmiş en büyük felaketlerden birisidir.'' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Bakan’ın ”Yunanistan’a uçak desteği’ sözlerine CHP’li vekil isyan etti! ‘Ayranı yoktur içmeye..’