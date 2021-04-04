ANKARA (AA) – Ekonomi yönetiminden sorumlu bakanlar, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'daki paylaşımında, "Kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki darbeci ve vesayetçi zihniyet emekli olmamış. Hala bu millete ve onun seçtiği lidere ayar vermeye çalışıyorlar. Milletimiz, lideriyle 19 yıldır bu zihniyete hiç geçit vermedi, hiçbir zaman da geçit vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da paylaşımında, "15 Temmuz’dan ders almamış, 2007 e-muhtıra günlerini özleyen mütekait amiraller şunu kafalarına iyi soksun: Bu millet, 'apoletli siyaseti' çoktan tarihin çöplüğüne gömdü. İşte bu kokuşmuş zihniyetten kurtulan Türkiye, Mavi Vatan ideali için en cesur adımları şimdi atabiliyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, halkın gücünün üstünde bir güç olmadığına işaret ederek, "Milletin iradesini tehdit eden darbe heveslilerine 15 Temmuz’da uçaklar kalkamasın diye ekinini yakan çiftçileri hatırlatmak isterim. #HaddiniziBilin." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, milletin, darbeci ve vesayetçi zihniyetlerin milli iradeyi hiçe sayarak kalkıştığı girişimlere artık geçit vermeyeceğini ve Türkiye’de darbeler döneminin kapandığını 15 Temmuz’da gösterdiğine dikkati çekerek, "Bundan ders almayan bir grup darbe meraklısına #HaddiniziBilin diyorum." açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vesayetçi zihniyetin milli iradeyi hedef alan tehdidine karşı müsamaha gösterilmeyecektir. Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir. #HaddiniziBilin #HodriMeydan." paylaşımında bulundu.