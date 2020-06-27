Bakanlar gitti kavga bitti

Türk tarımının siyasi iktidar mücadelesine kurban edildiği AKP’li milletvekillerinin Meclis’e getirdiği yeni torba yasa teklifiyle bir kez daha gözler önüne serildi.

2018 yılında dönemin bakanları Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu arasında yaşanan güç mücadelesinin sonunda Eroğlu’nun yönetimindeki DSİ’ye bağlanan tarımsal sulama destekleri ile sulama birlikleri iki bakanın da görevden alınmasının ardından tekrar Tarım Bakanlığı’na bağlanıyor.

27Torba yasa teklifinde, ilgili destek ve kooperatiflerin DSİ’den alınıp tekrar Tarım Bakanlığı’na bağlanma gerekçesi olarak, Tarım Bakanlığı’nın bu konuda geniş bir altyapıya ve bilgi birikimine sahip olması gösterildi.

Oysa 2 yıl önce bu alanların DSİ’ye bağlanması sırasında meslek örgütleri yapılan yanlışı anlatmış, CHP, HDP hatta MHP Meclis’te karşı çıkmış, ancak iki bakan arasındaki güç mücadelesi ülke tarımının önünü geçmişti.

KABİNEDE KAVGA

AKP Milletvekili Metin Yavuz ve bir grup AKP milletvekilinin imzasıyla Meclis’e getirilen son torba yasa teklifinin 2 ve 26’ncı maddeleri, 2 yıl önce Türk tarımı adına yapılan büyük hatadan dönüşün kanıtı oldu.

2018 yılında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tarım Bakanlığı’nın yetkisinde olan tarım arazilerinin toplulaştırma yetkisi, sulama birlikleri ve tarla içi sulama destekleri konularını tümden bakanlığına bağlı DSİ’ye devredilmesini öngören bir taslak çalışma hazırlattı.

Basına sızan bilgilere göre, taslağı öğrenen Tarım Bakanı Fakıbaba, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında Eroğlu ile tartıştı. Tartışma büyüyünce Başbakan Yıldırım, sorunu çözüm bulması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a götürdü.

Sonunda iki bakan arasındaki siyasi çekişmeden galip çıkan Eroğlu, Tarım Bakanlığı’ndaki bir çok yetkiyi DSİ’ye, yani kendisine bağlayan yasa tasarısını 2018’de Meclis’e getirdi.

İKİ BAKAN YAN YANA

Siyasi tartışmanın basına yansıması üzerine iki bakan arasındaki gerilime kamuoyu önünde son verildi, Eroğlu ve Fakıbaba yasa tasarısının Meclis’teki görüşmelerinde yan yana oturdu.

Sonuçta Tarım Bakanlığı’nın uzmanlık alanına giren konular, bütün itirazlara ve tepkilere rağmen Eroğlu’nun yönetimindeki DSİ’ye devredildi. Devir nedeniyle Tarım Bakanlığı’ndaki kadrolar da DSİ’ye geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinin ardından yeni kabineye Eroğlu ve Fakıbaba alınmazken DSİ de Tarım Bakanlığı’na bağlandı. Böylece tarımla ilgili yetkilerin verildiği DSİ bir anda Tarım Bakanlığı kuruluşu oldu.