Bakanların Meclis karnesi! İşte sınıfta kalanlar isimler

TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç’in, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in sorusuna yönelik paylaştığı verilere göre muhalefet 27. yasama döneminde 22 bin 709 soru önergesi verdi. Bunların 11 bin 721’i yanıtsız kaldı.

Soru önergelerine en fazla yanıt veren bakanlar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Kasapoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy oldu.

MUHALEFETİN TEKLİFLERİ ELE ALINMADI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 15 gün içinde cevap verilmesi gereken önergelerin büyük bölümünü yanıtlamadı.

TBMM’ye bu dönem 2 bin 491 kanun teklifi de verildi, bunlardan yalnızca AKP’lilere ait olan 50’si kanunlaştı. CHP bin 786, MHP 198, HDP 117, İYİ Parti 183 kanun teklifi verdi. Ancak bu partilerin teklifleri ise hiç ele alınmadı.

“BAKANLAR SORUMLULUK DUYMUYOR”

Antmen, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Meclis çalışıyor. Muhalefet, Anayasa’nın onlara yüklediği görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Halk adına, yasal haklarını kullanarak denetleme yapmaya çalışıyorlar. Atanmış bakanlar, seçilmiş milletvekillerine karşı hiçbir sorumluluk duymuyor. Çünkü halka karşı bir sorumluları yok” dedi.

Alpay Antmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kadar kadın cinayetinin işlendiği, kadına karşı şiddettin arttığı, işçi cinayetlerinde dünya rekorlarının kırıldığı, çocuğa tacizde dünya üçüncüsü olunduğu bir dönemde; Aile Bakanı bin 558 sorudan sadece 28’ini süresi içinde yanıtladı. Sağlık Bakanı bin 543 sorudan 14’ünü süresinde cevapladı. CHP’nin 1786 kanun tekliflerinden hiçbiri gündeme bile alınmadı.”