Bakanlığın düzenlemesine tepki gösteren döviz büroları kepenk kapattı

Türkiye genelindeki bir çok döviz bürosu Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz bürolarına ilişkin düzenlemesini protesto etmek amacıyla bugün saat 11.45’te geçici süreliğine kepenk indirdi. İstanbul’daki kepenk kapatma eyleminin ardından Beyazıt Meydanı’nda açıklama yapan döviz bürosu temsilcileri, düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Hakan KAYA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz bürolarına ilişkin düzenlemesini protesto etmek amacıyla Türkiye genelindeki bir çok döviz bürosu bugün saat 11.45’te kepenklerini indirdi.

İstanbul’daki eylem sonrasında Beyazıt Meydanı’nda sektör temsilcileri bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

‘DÖVİZ BÜROLARI KURUN YÜKSELMESİNİN SORUMLUSU DEĞİL’

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu temsilcisi Hayati Yılmaz, ülkedeki döviz kurunun yükselmesinin sorumlularının döviz büroları olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu olarak, ülke genelinde alın teri döken 852 döviz bürosu ve binlerce çalışanı adına bu açıklamayı yapmaktayız. 12 Ekim 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ve tebliğ bizleri ve tüm çalışanlarımızı mağdur etmiştir. Biz döviz büroları olarak serbest piyasanın en önemli unsurlarından biriyiz. Her daim ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Döviz büroları ülkemizdeki döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil, aksine turizm ve ticaretle ülkemize gelen yabancı paraları ülke finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir.”

‘ŞİRKET SAHİPLERİ HİSSELERİNİ DEVREDEMEZ HALE GETİRİLDİ’

Yılmaz, yeni düzenleme sonucunda oluşan mağduriyetleri ise şu şekilde sıraladı:

“Yeni düzenlemeyle, serbest piyasada çok önemli misyona sahip olan döviz bürolarının hisse devir hakları ellerinden alınmıştır. Şirket sahipleri hisselerini öz çocuklarına, kardeşlerine, annesine, babasına ve ortaklarına devredemez hale getirilmiştir. Döviz büroları sahipleri, şirket yönetimine profesyonel yönetici, eşlerini, çocuklarını veya kardeşlerini atayamamaktadır.

Sermaye şartı işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın 5 katına çıkarılmıştır. Buna göre 10 milyon TL sermayeyi, fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletme faaliyetten men edilecektir. Getirilen yönetmelikle 4 faaliyet bölgesine bölünmüştür. Şirket adresi naklinde 3 milyon TL harç ödeme şartı getirilerek adres değişikliği imkansız hal almıştır. Bu kararlar alınırken sektörden hiç bir arkadaşımızın, hukukçuların ve mali müşavirlerin görüşleri alınmamıştır.”

“BU GENELGEYİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRELİM”

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, ise, “Yayımlanan genelgeyle birlikte döviz büroları ciddi şekilde mağdur edilmiştir. Bizler bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan tekrar rica ediyoruz, bu genelgeyi tekrar gözden geçirelim. Sektör mensuplarınca daha uygun bir şekilde, herkesi kucaklayacak şekilde yapalım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarılmıştı.

Yetkili müesseselerin öz kaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olmuştu Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.

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