Bakanlığın normalleşme genelgesine AKP’den tepki: yeniden gözden geçirilmeli

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı, 17 Mayıs – 1 Haziran arasında uygulanacak ‘Kademeli Normalleşme Genelgesi’ne AKP’de tepki geldi. Sosyal medya hesabından genelgeyi eleştiren Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk, “Lütfen kararların gerekçesi ve stratejisi artık bu tehlikeleri gören ve tedbir mantığı büyük fotoğrafı da okuyan nitelikte olsun” dedi ve şunları yazdı:

1- 17 günlük tam kapanma sonrası kamuoyundaki minimum beklenti; Kademeli olsa da hızlı “Normalleşme Dönemine Geçiyoruz…” moralli günlerine girmekti;

Özellikle başından beri sanki salgının tek merkezi Restorantlarmış gibi muameleyi bırakıp; Ayrıca tuhaf çelişkili izlenimi veren başka serbestliklerin bir mantığa oturması da bekleniyordu.Ancak genelge bu morali vermiyor;Çünkü “Kademe Takvimi” yok.Sadece “ikinci bir emre kadar durum bu.”haberi var.Üstelik bu serbestlik zaten 17 gün öncesi aylardır olan durumla aynı

2- Kafa karışıklığına ve sokağın büyük tepkisine neden olacağı net olan bu genelgenin acilen revize edilmesi ve “Kademe” mantığıyla yasaklanan ne varsa…

Bir tarih öngörüsü olmalı. Hatta vatandaşımız ” Bize nefes aldırın; Biz kurallara belirgin uymazsak; Kademe kademe yasak gelsin!… Fakat biz hep itaat ediyoruz; siz artık halden anlamaz oldunuz..” tepkisini verecektir.

3- 1 Haziran sonrasında ise Türkiye’nin küresel düzenin dayatmalarından koptuğu, kendi normalini oluşturulduğu bir süreç için güçlü bir halk desteği oluşmuş durumda iken bunu değerlendirmek gerekir; Aksi halde “Belirsiz Normalleşme Genelgesi” işlevinde bu tarz planlar gerçekten sadece anormalleşmeyi besler. Lütfen hızla gözden geçirilsin

4-Sağlık ve İçişleri Bakanlığımıza çağrımızdır; Lütfen Türkiye’yi anormalleştirme sürecinde tutmak ve devletin, halkın ağır hasarlar alması üzerinden yapacakları operasyonlara zemin olacak fırsatları kollayan güçlere imkan veren uygulamalardan uzak durmak önemlidir. Lütfen kararların gerekçesi ve stratejisi artık bu tehlikeleri gören ve tedbir mantığı büyük fotoğrafı da okuyan nitelikte olsun.

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