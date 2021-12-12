Bakanlığın ödeme kararı tedarikçileri böldü, ameliyatlar tehlikeye girdi

Üniversite ve Devlet Hastaneleri’ne malzeme tedarikini durduran tıbbi cihaz tedarikçilerinin temsilcileriyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı toplantı sektörü böldü. Bakanlığın 600 ortopedi tedarikçiyi vergi numaraları ile ödeme planına alması sektörün 13 bin 500 tedarikçiyi ayaklandırdı. Pazartesinden itibaren en azından 2020 yılı ödemeleri yapılmadığı taktirde, hastanelere hiç bir tıbbi malzemenin verilmeyeceği duyuruldu.

Latif SANSÜR

Üniversite ve Devlet Hastanelerine verdikleri malzemelerin parasını alamadıkları, artan döviz maliyetlerine rağmen fiyatların güncellenmediğini belirterek tıbbi malzeme tedarikini durduran Tıbbi Cihaz tedarikçilerinin temsilcileriyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı toplantı sektörü böldü.

Toplantı ve sonraki gelişmeler hakkında SÖZCÜ’ye açıklama yapan sektör temsilcileri, “Pazartesi’nden itibaren en azından 2020 ödemeleri yapılmadığı taktirde devlet ve üniversite hastanelerine tıbbi malzeme tedariki tamamen duracak” ifadelerini dile getirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞININ BÜTÇESİ YETMEDİ

Tıbbi Cihaz tedarikçilerinin sıkıntılarının 3 Aralık günü SÖZCÜ’de haber olmasından sonra Sağlık Bakanının davetiyle 8 Aralık günü Tıbbi Cihaz tedarikçileri bir toplantı yapıldı. Toplantıda Sağlık Bakanlığının bütçesi ödemeleri karşılamaya yetmediği için diğer bakanlıklardan bütçe aktarılarak 3 milyar Türk liralık bütçe oluşturuldu. Bunun 1 milyar lirası Devlet Malzeme Ofisine(DMO), diğer 2 milyarıın ise Sağlık Bakanlığına tahsis edilerek tedarikçi firmalara dağıtılması kararlaştırıldı. Tedarikçi firmaların örgütlenmeleri bunu bir tutanakla üyelerine duyurdu.

“OLUŞTURULAN BÜTÇENİN 3’TE BİRİ ‘ÖZEL’ FİRMALARA”

Toplantı sonrası ise ilginç gelişmeler yaşandı. Bakanlık sözü edilen 3 milyar Türk Lirasını 1 milyar Türk Lirasını 13 bin 500 firmaya, 1 milyarını DMO’ya, geri kalan 1 milyar lirayı ise özel olarak belirlediği 600 firmaya, vergi numaralarını İl Sağlık Müdürlüklerine yazıyla ileterek adrese teslim ödeme kararı aldı. Böylece adrese teslim ödeme yapılacak 600 firmanın 2021 yılının ilk yarısına kadar olan alacakları ödenmiş olacak. Geri kalan 13 bin 500 firma ise 2020 yılının ilk yarısına ait alacaklarının küçük bir bölümünü almış olacak.

PAZARTESİNDEN İTİBAREN MALZEME TEDARİKİ DURACAK

Ortopedi ve Beyin Cerrahi malzeme tedarikçilerinin daha önce malzeme vermeyi durdurdukları için tüm ameliyatlar yapılamadığından, adrese teslim firmalar arasında bu alandaki firmalara öncelik tanındı.

Alınan karara tepki gösteren Tıbbi Cihaz Tedarikçileri, “Ortopedinin tedariki devam etse de sterilazyonu sağlayan ürünler, operasyonda kullanılacak bistüri, diğer malzemeler olmadıktan sonra ameliyatlar nasıl yapılacak. Sağlık bakanı çocuk doktoru, küvözdeki çocuğun yaşamasını sağlayacak cihazlar, malzemeler olmazsa ne olacak. Bir tek ortopedi yok, kalp var, nöroloji var, ürolojisi var. Şu anda 13 bin 500 firmada ayrımcılıktan kaynaklanan öfke hakim. Pazartesi gününden itibaren en azından 2020 ödemeleri yapılmadığı takdirde tıbbi malzeme tedariki duracak” dedi.

SOSYAL MEDYADA SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTILAR

Hastanelere her türlü tıbbi malzeme tedarikini sağlayan firmaların temsilcileri seslerini sosyal medyada duyurmak için şu paylaşımları yaptı.

Murat Tıskaoğlu: Gelen paraların sadece beyin cerrahisi ve ortapedi firmalarına ait olduğunu, gelen ödemelerde vergi numaraları olan firmalara ödeneceğini öğrendik. Devlet böyle bir ayrım yapamaz, hepimiz aynı gemideyiz.

Oğuz Şalvız: Saymanlıklara gelen ödenekler, ne işimizi görüyor, ne de verilen sözü karşılıyor! Biz de malzeme vermeyiz! Belki bakanlık bizimle de görüşür! Belli ki bencillikle yürüyor işler. Tiyatro bitti film yeni başlıyor! Bu para ortez ve protez gelmiş, sahipli vergi numaralı ödeme olarak gelmiş. Sektör bir bütün değil sayenizde bölünmüş oldu.

Deniz Yücelhan: An itibari ile DMO kasasına 1 milyar TL aktarıldı. Tıbbi cihaz firmalarına aktarılmak üzere gönderilen bu paranın tedarik zincirini korumak amaçlı yapıldığı aşikar. Aynı hassasiyeti hastanelere fatura kesip ödeme bekleyen firmalara da yapılmasını bekliyoruz .

Mehmet Ali Acar: Böyle ayrımcılık olmaz sektör tektir. Sayın Bakan, branşa göre para yollamak hem adaletsizlik, hem de hukuksuzluktur.

Çukurova Medikalciler Derneği (CUMED): Cumed olarak, yapılan ihanetin bedelini ödeteceğiz. Savcılıklara suç duyurusunda bulunarak işin takipçisi olacağız. Kendi meslektaşlarını bir birine düşüren bu yaklaşımın cevabını Tıbbi Cihaz firmasının paydaşları size tokat gibi verecek

Esengül Tutunmaz: Artık sektörü o daha önemli, bu daha önemli diye ayrıştırmayın lütfen! Bir IV Kanül olmadan damar yolu açılmaz. Bir gazlı bez olmadan pansuman dahi yapılamaz. Her tıbbi ürün çok önemlidir. Ödemeler önem derecesine göre yapılmaz.