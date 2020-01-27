Bakanlık 3 yıldır cevap vermedi

Prof. Naci Görür, uzun süredir sessiz olan Doğu Anadolu Fay Hattı’nın Elazığ depremiyle uyandığını, bir sonraki büyük depremin Kahramanmaraş Türkoğlu’nda olabileceğini açıkladı. Gözler hemen 73 bin nüfuslu bu yöreye çevrildi.

Türkoğlu, aktif fay hattı üzerinde olmasına rağmen ovaya kurulmuş bir yöre. Genelde 2-3 katlı evler yapılmış ancak bunlar da yaşlanmış. Son yıllarda yıkılıp yerine yüksek katlı binalar dikiliyor.

SÖZCÜ, dün yayınladığı haberde ilçedeki muhtarlarla görüşerek Türkoğlu halkının nabzını tutmuş ve depremle ilgili halka yansıyan hiçbir çalışma olmadığını gündeme getirmişti. Bu defa ilçenin AKP’li Belediye Başkanı Osman Okumuş SÖZCÜ’ye konuştu.

SÖZCÜ: Prof. Naci Görür’ü dinleyince korktunuz mu?

OKUMUŞ: Türkoğlu deprem fay hattı üzerinde olduğunu yıllardan beri biliyor zaten. Geçen deprem burada da hissedildi. Alışmamız lazım. Sağlam binalar yapmamız lazım, yapacağız

SÖZCÜ: Yapıyor musunuz?

OKUMUŞ: Yapıyoruz evet. Özellikle son 5 yıldır iyi mühendislerimiz var ve ruhsatlı ve sağlam binalar yapılması için çaba gösteriyoruz.

SÖZCÜ: Türkoğlu’nda aslında geçmişten bu yana hep 2-3 katlı güzel bir yapılaşma var ama çoğu yaşlı binalar. Bir analiz yapıldı mı, sağlam mı bu binalar?

OKUMUŞ: Eski yapılar bir-iki kat da olsa zarar görebilir. Kentsel dönüşümün yapılması lazım. İstimlak edilmesi lazım. Bunu belediyenin imkanlarıyla yapmak mümkün değil. Vatandaş da depreme dayanıklı bina yapacak güçte değil. Ama genel anlamda bu fay hatları üzerinde olan yerlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca bir kentsel dönüşüme tabi tutulduğu takdirde daha faydalı olacağını düşünüyorum.

SÖZCÜ: Yani şu ana kadar binalarda tespit çalışması yapılmadı, değil mi?

OKUMUŞ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, il müdürlüğümüz aracılığıyla, fay hattı üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüme girmesi gereken parsel ve adaları ilettik. Yani buralarda sıkıntı olabilir diye. 3 yıl oldu. Şu ana kadar gelen bir cevap olmadı.

SÖZCÜ: Belediye olarak ne yapıyorsunuz?

OKUMUŞ: Ovadan dağlık alana doğru, Yeşilyöre ve Uzunsöğüt’e, yeni bir imar çalışmamız var. Yaklaşık 10 bin dekar civarında yeni imar alanları için Büyükşehir Belediyemizle iki yıldır çalışıyoruz. Yeni şehir inşallah orada kurulacak.

SÖZCÜ: Neden bitirilemiyor?

OKUMUŞ: Ormanla ilgili 2b’yle ilgili sorunlar var… Onları çözmeye çalışıyoruz. Şu anda mühendis arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar bitirmek istiyoruz.

SÖZCÜ: Az katlı evler yıkılıp yüksek binalar yapılıyor. Belediye olarak neden buna izin veriyorsunuz?

OKUMUŞ: Şunun kararını vermemiz lazım. Aktif fay hattı üzerinde bir-iki katlı binalar mı yapacağız, yoksa depreme dayalı binalar mı yapacağız. Türkiye’de aktif fay hattı üzerinde 6 kat da var 10 kat da var. Nüfusu en hızlı artan ilçelerden bir tanesi… Bu kadar nüfusu bir-iki katla sığdırmamız mümkün değil. Gökdelen falan yapmadık. Sonuçta 6 katlı binalar bunlar. Elbette biz de depremleri düşünüyoruz. Biz de belediye başkanıyız sonuçta.

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