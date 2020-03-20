Bakanlık: 8 kolonya üreticisi zam yapmamayı taahhüt etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kolonya üreticisi olan Deva Holding (Boğaziçi Kolonyaları), Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları), Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları), Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmalarının salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiğini açıkladı.

Salgınla mücadele kapsamında etil alkol, kolonya ve dezenfektan üreticileri ile yapılan toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapan bakanlık, kolonya ve dezenfektan üretiminin ham maddesi etil alkolün üreticisi Konya Şeker, Türk Şeker, Tezkim ve Tarkim firmalarının arz talep dengesizliği dolayısıyla oluşan fiyat artışlarının önüne geçme konusunda irade gösterdiklerini belirtti.

Açıklamada, “Günlük üretimleri toplam 335 bin litre olan bu firmalarımız, piyasada oluşan yüksek fiyatlarda indirime gittiler” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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