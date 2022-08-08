Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir şehit

Yazan:
Alaturka Online
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Yayınlanma: 00:05 – 09 Ağustos 2022 Güncellenme:

Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir şehit

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Piyade Uzman Çavuş Halil Koç’un şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.”

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