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5 Nisan 2023
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Bakanlık açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Alaturka Online
Alaturka Online

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan tarihleri arasında ödenecek.

SSK EMEKLİLERİ

2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI

* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.

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