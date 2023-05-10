Bakanlık Çiller ailesi için tekrar devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 21 Mayıs 2020’de eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Berk Uçuran Çiller’in yönetiminde olduğu sırada Marsan Marmara Holding A.Ş.’ye ait Sarıyer Kilyos’taki yaklaşık 30 bin metrekarelik arazinin imarı değiştirilmişti.

Plan değişikliği ile konut alanı, otel yapılacak şekilde düzenlendi ve 4 bin 586 metrekarelik inşaat alanı 5 misli arttırılarak 24 bin metrekareye çıkarıldı.

Arazinin eğimi nedeniyle 6 katlı otel dikilmesinin önü açıldı. Arazinin tamamı 3.derece doğal sit alanı sınırları içerisinde kalıyor.

Arazi, şirketin kredi borçlarına karşılık Türkiye Halk Bankası’na ipotek ettirilmişti. Arazi üzerinde 1.8 milyon euroluk ve 100 milyon liralık ipotek bulunuyor.

MAHKEME “AYRICALIKLI” BULMUŞTU

Tepki çeken plan değişikliğine İBB Başkanlığı, iptal davası açmıştı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, bakanlığın planlarını 2 Kasım 2021’de oybirliği ile iptal etmişti.

Kararda, plan değişikliği ile çevredeki yükseklik değerinin çok üstünde ve ayrıcalık oluşturacak şekilde yapılaşma hakkı verildiği vurgulandı.

Planların kamu yararı doğrultusunda hazırlanmadığına, parsel sahibinin talebi üzerine tek parsele ayrıcalık tanıyacak şekilde hazırlandığına dikkat çekilmişti.

İptal kararından kısa süre sonra Berk Uçuran Çiller, şirketten ayrıldı ancak yönetimdeki diğer üyeler aileye yakın isimler olarak biliniyor.

YENİ PLAN ASKIDA

Bakanlık da iptal kararlarının ardından plansız kalan parseller için 10 Mayıs 2023 itibariyle yeni plan hazırlayarak askıya çıkardı.

Plan açıklama raporunda fonksiyonların korunup yapı yoğunluğunun düşürüldüğü belirtildi. Planda sadece toplam net inşaat alanını belirleyen KASK oranı 0.80’den 0.70’e düşürüldü. Taban alanı kat sayısı 0.40, yükseklik 10.50 metre (3 kat) olarak kaldı.

22 bin 516 metrekare otel, 4 bin metrekare park, 429 metrekare askeri yasak bölge, yaklaşık 3 bin metrekare de yol için ayrıldı.

Raporda, mahkemenin yüksek bulduğu yapılaşma koşullarının plan bütünlüğüne uygun olduğu, parselin konut alanından çıkarılıp turizm tesisi alınmasıyla da nüfus yoğunluğunun düşürüldüğü belirtildi.

Planın hangi kamu yararı amacı doğrultusunda değiştirildiğine ilişkin açıklama da yapıldı.

Parselin Karadeniz’e kıyısı olması nedeniyle turizm potansiyeline sahip olduğu, İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolları’nın açılması ile bölgeye ulaşım imkanının oluştuğu bu nedenle ülke ve bölge turizmine katkılar sağlayacağı belirtildi.

Bölgede var olan ancak kullanılmayan jeotermal enerjinin sağlık turizmine de katkı sağlayacağı kaydedildi.

KISIRKAYA’DAKİ ARAZİ DE TURİZM İMARINA AÇILMIŞTI

Bakanlık geçtiğimiz günlerde de Sarıyer Kısırkaya’da Tansu Çiller’in de arazisinin bulunduğu 273 bin metrekarelik el değmemiş araziyi İBB’yi devre dışı bırakılarak turizm imarına açmıştı.

ÇİLLER ŞİRKET YÖNETİMİNDE ÇIKTI

İTO ve Türkiye Ticaret Sicili kayıtlarına göre Marsan Marmara Holding A.Ş.’nin yönetiminden Çiller’in oğlu Berk Uçuran Çiller, 18 Nisan 2022’de ayrıldı.

Yerine Duray Kartal Aktepe geldi. Duray Kartal’ın adı, baba Özer Çiller’in yazdığı kitaplarda “katkıda bulunanlar” arasında geçiyor.

Şu an şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Yılancıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Duray Kartal Aktepe, Adem Yelken.

Yönetimdeki Yılancıoğlu ve Yelken de Çiller ailesine yakın isimler ve uzun yıllardır birlikte iş yapıyorlar.

Şu an Berk ve Mert Çiller şirketin eski yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Plan raporunda yer alan noter tasdikli vekaletnamelerde de hala Berk Uçuran Çiller’in adı yer alıyor.