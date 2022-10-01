Bakanlık dağ keçisinin avlanması için 30 bin TL bedelle ihale açtı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van’ın Gürpınar ilçesinde bağlı Pagan bölgesinde bir dağ keçisinin avlanması için ihale açtı. İhaleye tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Katliam ihalesi başlangıç bedeli, 30 bin TL olarak belirlendi. Kasada para kalmayınca bu güzelim ülkenin nesli tükenme tehdidi altındaki yaban hayvanlarına mı göz diktiniz?” dedi.

Orhan BOZKURT

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van‘da dağ keçisi avlanması için ihale açtı. Bakanlığın av turizmi kapsamında açtığı ihale 5 Ekim’de yapılacak. Gürpınar ilçesine bağlı Pagan bölgesinde bir dağ keçisinin avlanma bedeli ise 30 bin TL olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce de birçok bölgede açtığı ihalelerden tepkiler üzerine vazgeçmişti. Bazı bölgelerde ise İdare Mahkemesi, yaban keçilerinin avlanmasına ilişkin ‘av turizmi’ ihalesini iptal etmişti.

“KASADA PARA KALMAYINCA, YABAN HAYVANLARINA MI GÖZ DİKTİNİZ?”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Van’da koruma altındaki yaban keçisinin avlanması ilişkin açılan ihaleye tepki gösterdi. Tanal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tarım ve Orman Bakanlığı, koruma altındaki yaban keçisinin avlanması için katliam ihalesi açtı. 5 Ekim’de masa kurulacak. Katliam ihalesi başlangıç bedeli, 30 bin TL olarak belirlendi. Bakanlığı katliamdan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Yaban keçisine kıymayın. Kasada para kalmayınca bu güzelim ülkenin nesli tükenme tehdidi altındaki yaban hayvanlarına mı göz diktiniz? Her can değerlidir ve dokunulmazdır. Bırakın da yaban keçileri yaşasın.”

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